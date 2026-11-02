Nach dem Rücksetzer vom vergangenen Freitag ist der Dax am Montag gleich wieder erholt in den November gestartet. Förderlich war, dass die Ölpreise etwas zurückgingen. Ein Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran wurde unter anderem für Aktien aus der Reisebranche wie Tui und Lufthansa zu einer Stütze.