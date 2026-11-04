Als Branchen, deren Rahmenbedingungen sich vielleicht negativ ändern könnten, wurden vor allem KI-Werte genannt. Aktien von Infineon , Hochtief und Siemens Energy fanden sich daher als Dax-Verlierer mit bis zu acht Prozent im Minus wieder. Laut einem Börsianer kam hier die Sorge auf, dass die Kontrolle der Demokraten in den USA zu mehr Regulierung und einer genaueren Überprüfung der KI-Branche führen wird.