Vitesco gewannen an der Spitze des MDax am Donnerstag 4,4 Prozent, hatten allerdings zuletzt kräftig an Wert eingebüsst. Der Antriebsspezialist befindet sich inmitten einer Übernahme durch den fränkischen Autozulieferer Schaeffler . Der hat sich nach Ablauf der offiziellen Übernahmefristen knapp 80 Prozent der Vitesco-Aktien gesichert. Im nächsten Schritt dürften die verbliebenen Vitesco-Aktien in Anteile von Schaeffler getauscht werden und Vitesco wäre dann Börsengeschichte.