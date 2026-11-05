Laut den Experten von Index-Radar hatte der Dax zuletzt seine relative Stärke im Vergleich zu den US-Indizes weiter ausgebaut, weshalb der Dow als US-Konterpart zu einer Bestmarke auf Abstand geblieben sei. Die Experten halten die Situation in New York aber zunehmend für eine «Übertreibung auf der Unterseite» und betonten daher am Donnerstag den Bedarf, ein konsequentes Risikomanagement zu betreiben.