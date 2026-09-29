Angst machte das den Anlegern nicht, wie die deutlichen Kursgewinne von Halbleiteraktien dies- wie jenseits des Atlantiks zeigten. Die am Mittwoch nach US-Börsenschluss erwarteten Geschäftszahlen von Micron «werden zum nächsten grossen Test für die KI-Story», sagte Maximilian Wienke, Marktanalyst bei der Investmentplattform etoro. Da das Unternehmen weit vorn in der Wertschöpfungskette angesiedelt sei, sollten die Zahlen zeigen, wie robust die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibe. Die Erwartungen seien allerdings hoch, warnte der Experte mit Blick auf das starke Kursplus seit Jahresbeginn.