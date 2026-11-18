Am Vorabend hatte der KI-Riese Nvidia seinen mit Spannung erwarteten Quartalsbericht veröffentlicht, der die Anleger nur vorübergehend beruhigt hatte. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Nachricht des in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führungskrise, Verzögerungen in der Rechenzentrums-Infrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren.