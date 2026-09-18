Der Dax ist am sogenannten grossen Verfallstag eingeknickt. An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus, was immer wieder für grössere Kursschwankungen sorgt. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung bleiben die Anleger vorsichtig, nicht zuletzt weil der Ölpreis weiter auf hohem Niveau notiert. Angesichts der damit auch weiterhin hohen Inflationsgefahr legten zudem an den Anleihemärkten die Renditen wieder zu, was Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren benachteiligt.