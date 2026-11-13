Die US-Erzeugerpreise hatten sich im Oktober gegenüber dem Vorjahr erneut beschleunigt, mit plus 6,5 Prozent aber etwas geringer als von Volkswirten prognostiziert. Die für die US-Geldpolitik wichtige Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, verharrte erwartungsgemäss bei 5,0 Prozent. Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im vergangenen Monat waren die Verbraucherpreise überraschend deutlich gestiegen.