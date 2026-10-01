Die Renk -Anteile gaben den vierten Tag in Folge nach und schlossen 2,7 Prozent tiefer. Diesmal litten sie unter einem negativen Analystenkommentar der Bank of America, die ihre Kaufempfehlung für die Rüstungsaktie strich. Für Hensoldt dagegen bekräftigte Branchenexperte David Holmes seine Kaufempfehlung. Ausserdem nahm er die Aktien des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik in die bankeigene Liste der besten Anlageideen im Nebenwertebereich auf. Die Aktien gewannen 0,9 Prozent.