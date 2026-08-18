Bei den zuletzt deutlich erholten KI- und Chipwerten wurde am Dienstag in zunehmendem Masse Kasse gemacht. Unter den deutschen Einzelwerten fielen die Papiere von Siemens Energy um 5,2 Prozent, nachdem sie in den vergangenen Tagen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juli angekommen waren. Noch etwas stärker unter Druck waren Chipwerte wie Infineon sowie Branchenausrüster wie Aixtron und Suss Microtec . Dieses Bild zeigte sich so auch in den USA an der Nasdaq-Börse.