Mit der Aussage, es brauche keine Vereinbarung mit dem Iran, habe US-Präsident Donald Trump den jüngsten Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg wieder einen Dämpfer verpasst, schrieb Salah Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. «Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordfantasie und Rückschlaggefahr», ergänzte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets. Der Respekt vor der 27.000-Punkte-Marke scheine aktuell grösser zu sein als die Zuversicht, diese nachhaltig überwinden zu können. «Eine waschechte Jahresendrally sieht anders aus», so das Fazit des Experten.