In der Rüstungsbranche, wo die Kurse nach der jüngsten Stabilisierung wieder nachgaben, litten auch die Aktien von Vincorion mit einem Minus von 8,1 Prozent. Das Unternehmen berichtete zwar ein starkes Quartalswachstum, aber auch eine moderate Margenverschlechterung. Der Sektor insgesamt wurde von enttäuschenden Zahlen und einer Prognosesenkung des tschechischen Rüstungskonzerns CSG belastet.