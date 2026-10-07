Unter den Einzelwerten im Autosektor bestimmten Porsche AG mit einer strategischen Neuausrichtung und Mercedes-Benz mit Absatzzahlen die Nachrichten. Der schwächelnde Sportwagenbauer Porsche will in den nächsten Jahren Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Die im MDax notierten Papiere unterlagen deutlichen Schwankungen, letztlich notierten die Anteilscheine moderat im Plus. Die Absatzzahlen von Mercedes für das dritte Quartal zeigten erneut einen Einbruch in China. Im Dax fielen die Papiere um 2,1 Prozent.