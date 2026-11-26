Die Deutsche Bank machte den Anlegern in ihrem Kapitalmarktausblick Mut für 2027, denn sie traut den Aktienmärkten in Deutschland, der Eurozone und den USA im kommenden Jahr weitere Rekorde zu. «Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch», schrieb Christian Nolting, weltweiter Chefanlagestratege der Privatkundenbank. «Anleger sollten die vorhandenen Chancen nutzen, ihre Portfolios aber so aufstellen, dass sie auch politische und wirtschaftliche Schocks verkraften können.» Noltings Dax -Ziel bis Ende 2027 liegt mit 28.800 Punkten aber gut 14 Prozent über aktuellem Niveau.