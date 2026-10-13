Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag auf der Stelle getreten. Auch ein nachgebender Ölpreis und sinkende Renditen an den Kapitalmärkten konnten Anleger letztlich nicht aus der Reserve locken. Eine erste Welle von Quartalsbilanzen in den USA, angeführt von den grossen Banken des Landes, fiel gemischt aus und war hierzulande kein Kurstreiber.