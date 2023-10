Vor diesem Hintergrund konnten selbst die zuletzt wieder steigenden US-Anleiherenditen, die eher auf höhere Zinserwartungen hindeuten, der Kauflaune der Marktteilnehmer hierzulande nichts anhaben. Laut Michael Hewson von CMC Markets UK stützten ferner Spekulationen über ein womöglich neues Konjunkturpaket in China. Auch an der bereits tags zuvor freundlichen Wall Street zogen die Kurse zuletzt weiter an.