In Gesprächen zwischen den USA und China soll es wohl auch um das Thema Künstliche Intelligenz gehen, was international die Technologiewerte antrieb. So zogen die Papiere des Chipkonzerns Infineon als Dax -Spitzenreiter um 4,4 Prozent an. Im MDax gewannen die Aktien von Elmos und die Chip-Branchenzulieferer Aixtron , Siltronic und Suss Microtec bis zu 6,3 Prozent an Wert.