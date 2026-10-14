Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank zeigte sich vergleichsweise gelassen: «Von klaren Zweitrundeneffekten kann bislang immer noch nicht die Rede sein». Als Zweitrundeneffekte bezeichnet man die Reaktionen von Unternehmen und Arbeitnehmern auf einen ersten Preisschock, wodurch sich die Teuerung weiter verstärkt. Aus Sicht der US-Notenbank Fed stehe dieses Jahr noch eine Zinsanhebung an, so Gitzel. «Danach sollen dann keine weiteren Zinsanhebungen folgen».