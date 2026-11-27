Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 1,2 Prozent höher ins Wochenende. In London und insbesondere in Zürich ging es weniger nach oben. In New York gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende rund ein Prozent, während der Tech-Index Nasdaq 100 sogar doppelt so stark zulegte. Wegen des Feiertags Thanksgiving ruhten die US-Börsen am Donnerstag, und an diesem Freitag endet der Handel früher als sonst./gl/mis