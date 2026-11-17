Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Deutschen Bank im Mittelpunkt des Interesses, nachdem sich mehrere Medien kritisch zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts geäussert hatten. Die Bank soll demnach über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt haben. Die Vorwürfe richten sich auch gegen Bankchef Christian Sewing persönlich. Das Geldhaus erklärte, die Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. Unter Sewings Führung seit 2018 habe die Bank «einen grundlegenden Wandel durchlaufen». Die Aktien fielen am Dax-Ende dennoch um 6,0 Prozent.