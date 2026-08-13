Im Kleinwerte-Index SDax war der Anteilschein von Vincorion Spitzenreiter mit plus 9,9 Prozent, denn die Auftragsbücher des Rüstungszulieferers sind prall gefüllt und so schaut dieser noch etwas optimistischer auf den Jahresumsatz. Überraschend starke Zahlen meldete zudem der Autovermieter Sixt und nach einem starken ersten Halbjahr wurde das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet nun noch etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Während das Sixt-Papier um 3,1 Prozent zulegte, ging es für das von Secunet um 6,2 Prozent nach oben.