Unter den Einzelwerten stach im Dax die T-Aktie mit minus 7,9 Prozent heraus. Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will mit einem gross angelegten Frequenzkauf in den USA den Grundstein legen, um sich dort als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. Das Papier der Telekom-Tochter T-Mobile US , die dort zweitgrösster Mobilfunkanbieter ist, sackte an der Nasdaq zuletzt um etwas mehr als 11 Prozent ab.