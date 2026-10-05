Am Montag setzten Anleger nach einem milliardenschweren Übernahmeangebot von Schneider Electric für den US-Softwarekonzern PTC auf Software-Papiere. Im Dax gewannen SAP 0,6 Prozent, im MDax lagen Nemetschek mit plus 4,3 Prozent auf dem ersten Platz. Im Nebenwerteindex SDax zogen die Aktien von Teamviewer um 4,2 Prozent an. Die Papiere von Schneider Electric hingegen rutschten an der Börse in Paris um 10 Prozent ab. Händler führten dies auf den hohen Kaufpreis zurück.