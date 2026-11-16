Im Kleinwerte-Index SDax setzten die Aktien von Friedrich Vorwerk ihre jüngste Kursrally mit einem Plus von 3,6 Prozent fort. Für MBB , den Grossaktionär des Pipeline- und Anlagenbauers, ging es um 0,7 Prozent nach oben. Berenberg-Analyst Lasse Stueben erhöhte sein Kursziel für die Vorwerk-Aktien auf 115 Euro und signalisierte damit einen möglichen Anstieg bis auf ein Rekordhoch./edh/he