Die SAP-Aktie schloss nach einem Auf und Ab mit plus 3,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit Januar und war zudem zweitstärkster Wert im Dax. Es waren wohl vor allem die zahlreichen positiven Analystenkommentare samt teils deutlichen Kurszielanhebungen, die den Anlegern letztlich neuen Mut einflössten. Denn Europas grösster Softwarekonzern hatte im dritten Quartal ergebnisseitig positiv überrascht und auch mehr Cloudverträge abgeschlossen als von Experten erwartet. Zugleich aber hatte Finanzchef Dominik Asam angesichts des mauen wirtschaftlichen Umfeldes auf Risiken hingewiesen.