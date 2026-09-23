In Handels- und Wirtschaftsfragen werden die Blicke ausserdem auf das Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping gerichtet. Mikko Huotari, Direktor des China-Instituts Merics, dämpfte bereits die Erwartungen an den Gipfel. «Xi braucht in Washington keinen Durchbruch. Er braucht mehr Zeit - und dasselbe gilt für Washington», sagte Huotari. Im Mittelpunkt dürfte deshalb stehen, eine neue Eskalation zu vermeiden. Besonders dringend ist das beim Handel, aber auch in der Frage nach dem Ausbautempo künstlicher Intelligenz.