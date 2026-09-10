Angesichts der aktuell hohen Preise für Rohöl, das als Schmiermittel der Weltwirtschaft gilt, fürchten die Anleger zudem eine konjunkturelle Abschwächung. Dies spiegelte sich an den Rohstoffmärkten in deutlich sinkenden Preisen für unter anderem Kupfer, Silber und Platin wider. Am deutschen Aktienmarkt litten darunter die Aktien des Kupferkonzerns Aurubis , die um 5,3 Prozent fielen. Die Anteilsscheine des Stahlherstellers Salzgitter , der an Aurubis beteiligt ist, sackten um 7,3 Prozent ab.