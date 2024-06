Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,0 Prozent auf 4953,37 Punkte. Der Cac 40 in Paris verlor rund 0,8 Prozent und der FTSE 100 in London rund 0,4 Prozent. In den USA notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss rund 0,1 Prozent tiefer.