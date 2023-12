Der europäische Leitindex EuroStoxx schloss vor dem Weihnachtsfest mit minus 0,07 Prozent auf 4521,47 Punkten. Der französische Cac 40 und der britische FTSE 100 beendeten ihre Handelssitzung ebenfalls kaum verändert. In London war der Börsenschluss bereits am frühen Nachmittag erfolgt. In New York standen der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Handelsschluss moderat höher.