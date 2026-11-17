Abseits der Tech-Branche standen die Aktien der Deutschen Bank im Fokus. Hier müssen sich die Anleger mit mehreren kritischen Medienberichten zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts auseinandersetzen. In den Berichten von Medien wie der «Financial Times», dem «Spiegel» und dem «Manager Magazin» werden Vorgänge aus der Vergangenheit beleuchtet. Die Frankfurter stellten derweil klar, dass die Bank nach grundlegendem Wandel inzwischen eine andere sei. Die Aktien fielen dennoch zeitweise über 6 Prozent zurück. Sie waren zuletzt allerdings auch wieder gut gelaufen.