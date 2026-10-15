Die erneut stark unter Druck stehende weltweite Technologiebranche hat am Donnerstag auch auf die Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt gedrückt. Da es im Dax aber nur wenige Technologieaktien gibt, waren die Verluste moderat. Dennoch wachsen nach dem überraschend starken Inflationsanstieg in den Vereinigten Staaten im September die Sorgen vor steigenden Zinsen und zugleich auch die Sorgen um die Finanzierung von KI-Unternehmen.