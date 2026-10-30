Der Dax notierte gegen Mittag 0,7 Prozent im Minus bei 25.866 Punkten, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit Anfang September erreicht und am Ende ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet hatte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von 2,7 Prozent an. Für den Monat Oktober läuft es auf ein Plus von rund 2,6 Prozent hinaus.