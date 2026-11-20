Die Verlustserie des Dax dauert inzwischen sechs Tage an. Zum Wochenausklang verlor der deutsche Leitindex zeitweise mehr als 2 Prozent und rutschte damit sogar wieder unter 25.000 Punkte. In der Vorwoche hatte er noch einen Rekord von 27.001 Punkten erreicht, dann aber scharf abgedreht. Am Freitagmittag lag der Dax noch mit 1,3 Prozent im Minus bei 25.142 Punkten. Damit konnte er seine einfache 200-Tage-Linie bisher doch noch verteidigen, nachdem er kurz darunter gelegen hatte. Sie gilt als ein technischer Gradmesser für den langfristigen Trend.