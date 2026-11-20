Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic war nicht aufgegangen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie liess jedoch schnell nach: Einem Tageshoch von 115 US-Dollar folgte ein Schlusskurs bei rund 97 Dollar. Im ausserbörslichen Handel nähern sich die Aktien inzwischen ihrem Ausgabepreis.