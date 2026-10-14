«Die Jahresrate hat wieder zugelegt und liegt mit 3,7 Prozent nicht nur oberhalb der Konsensschätzung, sondern auch deutlich oberhalb der Zielmarke der US-Notenbank», kommentierten die Experten der Helaba. Die Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Indikator für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Dass sie zum Teil höher als erwartet ausfielen, dürfte von Anlegern mit Sorge verfolgt werden, da sie weitere Zinserhöhungen der Fed mit sich bringen könnten.