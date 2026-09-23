Die Kauflaune wird Emden zufolge weiterhin durch den sorgenvollen Blick auf die Entwicklung der Energiepreise gedämpft. «Der Dax hängt weiterhin am Tropf des Ölpreises», so der Experte. Solange der Energiemarkt den Takt vorgebe, bleibe dem Börsenbarometer wenig Spielraum für einen eigenen Rhythmus. Vor dem mit Spannung erwarteten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping dürften Anleger ohnehin nichts mehr anbrennen lassen und ihr Pulver trocken halten.