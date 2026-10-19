Schwach waren auch die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns Vonovia , der in Berlin stark vertreten ist, mit einem Minus von ebenfalls fast zwei Prozent. Die Anleger schauen nervös Richtung Berlin, wo die Grünen und die SPD bald über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei entscheiden. Im Falle einer rot-rot-grünen Regierung droht in der Hauptstadt die Vergesellschaftung grosser privater Wohnungsbestände, wie das Sondierungspapier der drei Parteien verrät. Nachdem das Thema Vergesellschaftung nach Querelen zwischen den Parteien etwas in den Hintergrund gerückt war, haben es die Anleger an der Börse nun wieder stärker auf dem Schirm.