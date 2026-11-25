Im arg gebeutelten Tech-Sektor ging es zuletzt heiss her, zusätzlich angestachelt durch die Führungskrise beim KI-Motor Nvidia . Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent abgetaucht. Seither fragen sich die Anleger, ob damit schon der Boden gefunden ist. Nach sprunghafter Erholung am Montag kam er am Dienstag wieder deutlich zurück und auch am Mittwoch zeichnen sich wieder klare Verluste ab.