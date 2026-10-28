Nach den Zahlen von Symrise für das dritte Quartal sowie Aussagen zum Gesamtjahr sackte der Kurs der Aktie um mehr als 9 Prozent ab und war damit grösster Verlierer im Dax. Die spezifizierte Zielspanne für die operative Marge (Ebitda) deute für das Schlussquartal 2026 auf ein verlangsamtes Wachstum auf vergleichbarer Basis hin, kommentierte Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Die Konsensschätzungen könnten nun moderat nach unten revidiert werden, fürchtet er.