Der Chemiesektor setzte seine Talfahrt der vergangenen zwei Wochen nach kritischen Analystenkommentaren fort. JPMorgan reduzierte das Kursziel für Lanxess wegen drohenden Gegenwinds von der Energiekostenseite. Für Evonik stufte Lisa De Neve von Morgan Stanley ihr Votum von «Overweight» auf «Equal-weight» ab. Die Lanxess-Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit März und büssten zuletzt 5,3 Prozent ein. Der Evonik-Kurs sackte nach einer Abstufung durch die US-Bank Morgan Stanley um 2,8 Prozent ab. Die Titel von BASF und Brenntag fielen um 1,6 beziehungsweise 2,2 Prozent.