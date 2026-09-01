Der Ölpreisanstieg und zunehmende Inflationssorgen haben auch zum Start in den neuen Börsenmonat September den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax stand am Dienstagnachmittag noch mit 0,92 Prozent im Minus bei 26.017,63 Punkten, zuvor war er erstmals seit gut einer Woche unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Zählern gefallen. Damit setzt sich die bereits zu Wochenanfang begonnene Korrektur fort, und der Dax-Rekord vom Freitag bei 26.618 Zählern rückt noch ein Stück weiter in die Ferne.