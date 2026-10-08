Der Renditeabstand (Spread) zwischen 10-jährigen französischen Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen hat sich im Oktober 2026 angesichts der sich verschärfenden Schuldensituation in Frankreich vergrössert. Mark Haefele, Chief Investment Officer der globalen Vermögensverwaltung der UBS, sieht in der Ausweitung der Spreads aber keine Zeichen einer unmittelbar bevorstehenden Finanzierungskrise. Die investitionsgetriebene Nachfrage und die sich verbessernden Gewinne dürften dazu beitragen, dass europäische Aktien moderat höhere Renditen verkraften können.