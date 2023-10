Nach einer bisher schwankungsreichen Woche an der Wall Street haben die US-Börsen am Freitag an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Die Anleger gehen zunehmend weniger ins Risiko, seitdem die Sorge um eine Eskalation des Nahost-Konflikts die Kurse an den Märkten weltweit unter Druck setzt. Die Ölpreise steigen weiter und Gold ist zunehmend als sicherer Hafen gefragt.

20.10.2023 16:20