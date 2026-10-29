Die Resultate von Microsoft kamen zwar bei Anlegern nicht so schlecht an wie die von Alphabet, konnten das negative Bild in der Tech-Branche aber auch nicht aufbessern. Der Google-Mutterkonzern berichtete von steigenden Investitionen und war beim freien Barmittelzufluss ins Minus gerutscht. «Die Botschaft lautet: Der Markt belohnt Ausgabendisziplin und bestraft Investitionen ohne Cashflow-Deckung», resümierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./tih/jha/