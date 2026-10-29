Auf der positiven Dow-Seite tauchten vor allem Pharmaunternehmen auf. Der grösste Indexgewinner waren die Titel von Merck & Co , nachdem der Konzern ein überraschend starkes Quartal hinter sich brachte und die Jahresziele erhöhte. Sehr gut sah es ausserhalb des Dow auch noch bei Eli Lilly mit einem Kurssprung um mehr als sieben Prozent aus. Eine höhere Umsatzprognose trieb die Titel auf Rekordniveau.