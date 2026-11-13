In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise zwar erneut beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Oktober im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu. Der Anstieg war jedoch etwas geringer als von Volkswirten erwartet. Sie hatten mit 6,6 Prozent gerechnet.
Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf Punkte in den Handel. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 7.598 Zähler zu. Die grossen US-Börsenbarometer hatten am Vortag sämtlich leicht nachgegeben./bek/he
(AWP)