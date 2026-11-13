Ein geringerer Preisauftrieb bei produzierten Waren und Dienstleistungen als erwartet hat am letzten Handelstag der Woche den Leitindex Dow Jones Industrial noch einmal etwas angetrieben. Er legte am Freitag im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 52.392 Punkte zu. Damit zeichnet sich eine erfreuliche Börsenwoche mit einem Gewinn von gut zwei Prozent ab. Die im Rampenlicht stehenden Aktien von Nvidia fielen aber weiter ab.