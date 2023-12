Vor wichtigen Notenbank-Entscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks sind die Anleger vorsichtig. So auch am Montag am US-Aktienmarkt. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 36 280,47 Punkte zu. Am Freitag hatte der bekannteste Wall-Street-Index kurz vor Handelsschluss einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres erreicht. Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober ist die Börsenrally dennoch seit der vergangenen Woche ins Stocken geraten.

11.12.2023 15:49