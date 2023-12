Vor wichtigen Notenbank-Entscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks sind die Anleger vorsichtig. So auch am Montag am US-Aktienmarkt. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 36 307,24 Punkte zu. Der bekannteste Wall-Street-Index übersprang damit erstmals wieder seit Anfang vergangenen Jahres die Marke von 36 300 Punkten.

11.12.2023 16:32