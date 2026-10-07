Die Papiere von Skydance setzten ihre Talfahrt vom Vortag beschleunigt fort und sanken um 8,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Der von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison beherrschte Filmkonzern schloss am Dienstag die gut 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Brothers ab und muss deshalb nun eine Schuldenlast von Dutzenden Milliarden Dollar bewältigen.